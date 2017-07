Côte d’Ivoire/ Les militants RDR d’Attiégouakro veulent plus de solidarité de la direction du parti

Yamoussoukro, 16 juil (AIP)- Les militants du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) du département d’Attiégouakro (15 km de à l’Est de Yamoussoukro) ont exprimé samedi leur vœu de voir la direction du parti manifester plus de solidarité à leur endroit pour mettre en confiance la base.

« Je vous demande du fond de cœur de mettre la structure de solidarité au service des vrais militants du RDR », a plaidé le secrétaire départemental du RDR d’Attiégoukro, Gbeugré Yao Konan. Ce dernier recevait une délégation de la direction du parti conduite par l’inspecteur du RDR, Mme Diakité Coty Fatoumata Kanaté, vice-présidente du Rassemblement des femmes républicaines (RJR).

« Nous ne demandons pas des millions, mais demandons qu’on reconnaisse que nous sommes des militants du RDR », a précisé Gbeugré Konan. Il a expliqué qu’il n’est pas aisé d’être militant RDR à Attiégouakro qui reste encore le bastion du PDCI (parti allié).

« Nous sommes des militants de cœur et avons pu installer dans le département, 52 comités de base, 21 secrétaires de section, deux commissaires politiques, un président RJR, une présidente RFR, et recruté de nombreux militants dans les 29 villages de la localité », a fait savoir le départemental RDR. Gbeugré Konan a fait également remarquer qu’Attiégouakro manque de hauts cadres pour pérenniser les actions du parti dans la région.

Le chef de la délégation de la direction du RDR a promis de transmettre les doléances des militants d’Attiégouakro à la haute direction du parti. Elle a toutefois demandé aux militants de s’organiser pour voir réaliser leurs projets en matière de production et de commercialisation de leurs produits agricoles pour accroître leur revenus.

L’inspecteur du RDR était accompagnée par le secrétaire national adjoint à la communication au RDR, Coulibaly Sounkalo alias Charles Sanga, le député RDR de Touba sous-préfecture Kambou Sié et le départemental RDR de Yamoussoukro Koné Ibrahim, dans le cadre d’une tournée de remerciement, de sensibilisation et de remobilisation. Les militants d’Attiégouakro ont été invités au troisième congrès du RDR prévu les 09 et 10 septembre à Abidjan.

