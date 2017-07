Côte d’Ivoire/ Les militants du RDR à Odienné invités à conserver les acquis de la lutte politique (Maire)

Odienné, 16 juil (AIP)- Le maire d’Odienné, Mme Diané Touré Nassénéba a invité les militants du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) à conserver les flammes du militantisme comme dans les cœurs pour conserver les acquis de lutte politique du parti.

Elle a lancé cet appel samedi à Odienné, lors d’un meeting de mobilisation des militants.

« C’est convaincus de son talent d’homme de parole et en se référant aux valeurs cardinales qu’il incarne, que nous nous sommes, chères militantes et chers militants, résolument mis aux côtés de Son Excellence Alassane Ouattara, pour défendre les idées nobles prônées par le parti. Nous avons subi tant d’injustices et tant de difficultés. Nous avons combattu au péril de nos vies, pour instaurer la Démocratie et la Paix dans ce pays qui nous est si chère. Nous n’avons pas eu tort », a déclaré Touré Nassénéba.

La lutte politique « si difficile » a payé puisque le RDR est parvenu au pouvoir d’Etat, a souligné la maire.

L’élue locale a appelé les militants à surpasser leur ego, à transcender leurs sentiments personnels. «Nous devons activer constamment la flamme du militantisme afin qu’elle ne s’éteigne jamais dans nos cœurs, sinon tous les efforts que nous aurons fournis jusque-là serons vains. Est-ce cela que vous voulez ? Je ne le pense pas », a-t-elle soutenu.

Mme Diané Touré Nassénéba a invité les militants à faire confiance au Président de la République et à la patience car toutes les attentes ne peuvent pas être satisfaites au même moment. Elle a rappelé les gros investissements réalisés dans le Denguélé, à savoir l’électrification et l’abduction en eau potable.

(AIP)

ss/cmas

Source: AIP