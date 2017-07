Côte d’ivoire/ Les militants du PDCI et du RDR de Bocanda et de Kouassi Kouassikro invités à rester unis au sein du RHDP

Bocanda, 18 juil (AIP) – L’ancien président du Rassemblement des jeunes républicains (RJR ), Odjé Tiakoré Joseph, membre du Conseil économique, social et environnemental, invite les militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et du RDR de Bocanda et de Kouassi Kouassikro (Centre, région du N’ZI ), réunis au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP ), à rester unis au sein de cette coalition au pouvoir.

Il a lancé cet appel, samedi, lors d’une mission qu’il a effectuée dans ces deux localités, invitant les militants à ne pas se laisser diviser par la politique et surtout par la question de la succession du président Alassane Ouattara qui alimente actuellement l’actualité politique.

Odjé Tiakoré a estimé qu’il est trop tôt pour en parler, car les élections sont prévues pour 2020. « Le RDR souhaite rester ensemble avec le PDCI pour créer les conditions du parti unifié qui désignera son candidat en 2020. Restez donc unis et dites non à la division qui conduit très souvent à la violence. La politique doit être un facteur de rassemblement et de paix pour créer les conditions d’un développement durable en vue de l’épanouissement des populations et non de division », a-t-il dit, leur demandant de croire à la naissance du parti unifié, car, « entre houphouëtistes, le dialogue et la paix doivent triompher ».

(AIP)

kkc/aaa/fmo

Source: AIP