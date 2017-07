Côte d’Ivoire / Les meilleurs étudiants de l’UFR des sciences récompensés

Abidjan, 17 juil (AIP) – Vingt meilleurs étudiants des Unités de formation et de recherche (UFR) des sciences (médecine, pharmacie et odontostomatologie) ont été récompensés vendredi lors de la première journée de l’excellence organisée par le Syndicat des étudiants en sciences de santé (Syness).

La cérémonie qui s’est déroulée à l’amphi 2 de médecine de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody avait pour but d’instituer la culture de l’excellence au sein des facultés de médecine, pharmacie et odontostomatologie.

Le doyen de l’UFR, Pr Nandjui Béatrice, a salué une initiative à renouveler, incitant les étudiants à aller au-delà de l’enseignement dispensé par le corps professoral. « La meilleure formation doit commencer par vous », a interpellé le doyen, qui a promis une meilleure implication de l’UFR lors des prochaines éditions de ces journées.

L’étudiant Kouadio Brin, secrétaire général du Syness, a pour sa part invité les autorités politiques et académiques à poursuivre les efforts d’amélioration du plateau technique, essentiel pour assurer une formation de qualité aux étudiants.

Parmi les lauréats, les étudiants en master de médecine B Tadjo Yonkeu Flora, en master A Brou Karine Leslie et Bamba Ben du tronc commun. Pour Bouaké, toujours en médecine, on a Sanogo Sara Carole, en B4, Vy Légré en B3 et Bocco Marie Laure en B2. En odonto, ce sont Koffi Armel (M2), Koffi Leslie (M1), Abodjé Melissa (L3) et Soro Tena (tronc commun) qui ont été distingués. Enfin, en pharmacie, les lauréats ont pour noms Tano Cyrille (M1), Ange Ariane Tako (L3), Adoune Emmanuel (L2) et Gbessé Bouaffou Berenger (tronc commun).

La cérémonie s’est déroulée en présence du Dr Diabaté Kanogo Joséphine, qui représentait la ministre de la Santé et du vice-président de l’université FHB en charge de la coopération, Pr Atta Koffi.

