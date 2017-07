Côte d’Ivoire/ Les meilleurs agents du tribunal de première instance primés à Bouaké

Bouaké, 18 juil (AIP)-Le greffier Macalou Sadiomady et le personnel interministériel Koffi Koffi David, ont reçu chacun le prix d’honneur du meilleur agent du tribunal de première instance de Bouaké et trois de leurs collègues ont été incités à mieux faire par des diplômes d’encouragement, lundi, à Bouaké.

Lors d’une journée porte ouverte et du mérite initiée par cette juridiction en collaboration avec le Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) et Projustice (Programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d’Ivoire), les lauréats, choisis sur la base de la qualité de la prestation fournie, la probité, la moralité, la discipline, la disponibilité et la conscience professionnelle, ont reçu chacun un ordinateur portable et un diplôme d’honneur des mains des autorités, en présence des populations.

La présidente du tribunal de première instance, présidente du comité de sélection, Mme Sory Nayé Henriette, dit considérer ces prix comme ‘’un moyen de mobilisation’’ des agents non magistrats autour des valeurs fortes que sont le travail, l’excellence et la discipline afin de créer entre eux une émulation compétitive, saine et nécessaire à la réalisation optimale des mission assignées à la justice.

«Nous avons tenu à ce que cela se fasse devant toute la population pour montrer les meilleurs agents qui sont en notre sein», a-t-il signifié, encourageant les récipiendaires à persévérer dans cette voie.

Le Programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d’Ivoire (Projustice) a financé l’organisation de cette journée de distinction des meilleurs agents non magistrats afin d’améliorer les performances des juridictions pilotes du projet et de rétablir la confiance des populations envers la justice étatique.

Le secrétaire général de préfecture, Mme Lobouet Née Amani Michelle Hortense, a salué l’initiative de cette journée porte ouverte et d’excellence pour ce qu’elle vise à rapprocher les populations de la justice et leur permettra de se familiariser avec le processus d’accès et les mécanismes de l’assistance judiciaire.

