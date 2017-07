Côte d’Ivoire / Les meilleurs agents du tribunal d’Agboville primés

Agboville, 14 juil (AIP) – Près d’une dizaine d’agents, notamment des greffiers, des agents interministériels et éducateurs surveillées, des secrétaires de la section de tribunal d’Agboville, ont été primés jeudi, pour la qualité de leur travail, reconnue par leurs supérieurs hiérarchiques.

Cette distinction qui s’inscrivait dans le cadre d’une journée dite d’excellence initiée par la présidente du tribunal Bakayoko Koné Asseta, avec l’appui technique du projet ProJustice, a permis également de distinguer trois super-lauréats, Me Aboua Michel pour la catégorie des greffiers, Mme Tiédé Honorine chez les secrétaires et Atta Yao Kra de la catégorie des agents interministériels et des éducateurs surveillés.

Ce, à partir de critères portant entre autres sur la ponctualité et l’assiduité, la rigueur et la diligence, la probité, l’efficacité au travail, la qualité du travail, la tenue et la présentation.

Expliquant la motivation de cette journée au sein de sa juridiction, la présidente Bakayoko Asseta a indiqué qu’elle s’inscrivait dans le contexte d’instauration depuis quelques années, des prix d’excellence au niveau national pour féliciter les meilleurs magistrats, les meilleurs greffiers, les meilleurs agents.

Il s’agit donc d’encourager, a-t-elle poursuivi, ceux qui se sont distingués afin d’amener les autres à mieux faire, dans la mesure où le tribunal d’Agboville a reçu en 2016 le prix d’excellence récompensant au plan national, la qualité du travail qui y est faite.

Pour sa part, la représentante du chef du projet ProJustice, Mme Kamariza Fabiola, a estimé que ces prix offrent l’occasion de mettre en lumière chaque année, les acteurs judiciaires et plus spécifiquement ceux d’Agboville, qui par leurs qualités humaines et professionnelles contribuent au rayonnement du système judiciaire.

ProJustice est un projet résultant d’un accord de coopération entre les gouvernements américain et ivoirien et vise essentiellement la modernisation et l’amélioration de la justice en Côte d’Ivoire. Mis en place en 2013, il a mené des actions dans 18 juridictions sur les 36 du pays.

