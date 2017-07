Côte d’Ivoire / Les locaux de la SODECI et du district sanitaire de Bocanda cambriolés

Bocanda, 13 juil (AIP ) – Les bureaux de la Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire ( SODECI ) et du district sanitaire de Bocanda ont été cambriolés par des individus qui ont emportés la recette journalière de l’agence, estimée à environ 125.000 F CFA.

Selon le responsable de la SODECI, Assiri Georges, le cambrioleur a, dans la nuit du lundi à mardi, eu accès à son bureau après avoir fracturé la porte. Il a ensuite fouillé les tiroirs et a réussi à mettre la main sur la recette du jour qu’il n’a pu verser à cause de la forte pluie qui s’est abattue sur la ville ce jour.

Après son forfait, le cambrioleur a rabattu soigneusement la porte et s’en est allé, au dire toujours de M. Assiri, qui souligne que ce cambriolage a été possible parce que les bureaux étaient sans surveillance, dans l’attente du recrutement d’un vigile devant remplacé, le gardien, un « DOZO » ( chasseur traditionnel) qui venait d’être libéré.

Au district sanitaire, séparé de la SODECI par une seule rue, Ekaza Kouadio Bruno, chargé des données sanitaires, a confié à l’AIP que le voleur, probablement le même, est entré dans le bureau du directeur par la fenêtre. Après avoir fouillé en vain les tiroirs, il est ressorti au même endroit.

Le veilleur de nuit, un autre » DOZO « , du nom de Karim, attiré par le bruit, l’a cueilli. Après une lutte acharnée entre les deux hommes, le veilleur a réussi à le maîtriser au sol.

Le DOZO a entrepris de conduire le voleur à la gendarmerie, située à environ 80 mètres des lieux. Le cambrioleur obéit, se place devant le gardien qui pointe son fusil calibre 12 sur sa nuque. Mais à mi-chemin, il détale. Le gardien n’a pas eu le courage d’ouvrir le feu. Il a abandonné son fusil et s’est mis à le poursuivre. Le voleur plus jeune et plus rapide a réussit à disparaître dans l’obscurité.

Néanmoins, le veilleur qui a affirmé ne pas être à mesure de reconnaître le voleur s’il le rencontrait, a réussi à récupérer son portable et ses chaussures qui ont été déposés à la gendarmerie.

