Côte d’Ivoire / Les locaux de la direction départementale de l’Education nationale de Tiassalé à nouveau cambriolés

Tiassalé, 12 juil (AIP) – Les locaux de la direction départementale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et la Formation professionnelle (DDENT-FP ) de Tiassalé (Sud-région de l’Agnéby-Tiassa) ont été cambriolés, à nouveau, dans la nuit de mardi à mercredi, et des ordinateurs emportés, a-t on constaté sur place.

Les antivols du service informatique ont été cassés puis les bandits ont eu accès à la salle informatique où huit ordinateurs dont six ordinateurs portables de la direction des examens et concours (DECO) et deux imprimantes ont été emportés, selon la directrice départementale, Mé, née Sé Asseu Valentine, malgré le renforcement de la sécurité des locaux.

C’est le troisième cambriolage que subit la DDENT-FP de Tiassalé en deux ans , les dernières ayant eu lieu en septembre et octobre 2015, rappelle-t-on.

