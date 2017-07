Côte d’Ivoire/ Les locaux de la direction départementale de l’éducation nationale à nouveau cambriolée

Tiassalé, 13 juil (AIP) – Les locaux de la direction départementale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et la Formation professionnelle (DDENETFP) de Tiassalé ont été cambriolés encore une fois dans la nuit de mardi à mercredi, par des individus non encore identifiés qui ont emporté des ordinateurs, a constaté l’AIP sur place.

Par avoir accès aux locaux, les malfrats ont cassé le mur de la fenêtre du service informatique et sorti les antivols de leurs cavités. Ils se sont emparés de huit ordinateurs dont six appartenant la direction des examens et concours (DECO) et deux imprimantes.

La directrice départementale, Valentine Asseu Mel regrette surtout le vol des ordinateurs portables de la DECO indispensables à la délibération du baccalauréat dont les corrections ont débuté mercredi.

En septembre et octobre 2015, les locaux de la DDENFP de Tiassalé avaient été cambriolés, et des ordinateurs emportés. Pour éviter un autre cambriolage, la sécurité des locaux avait été renforcée avec des portes métalliques et des antivols installés à toutes les entrées, rappelle-t-on.

(AIP)

kd/fmo

Source: AIP