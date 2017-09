Côte d’Ivoire: Les lauréats du Prix pour la promotion de la paix dans l’espace CEDEAO récompensés

Abidjan, 24 sept (AIP)- Les journalistes Bassolé Simon Benjamin de l’Agence ivoirienne de presse (AIP) et Sériba Koné du site « Le point sur.com » lauréats de la 3e édition 2016 du Prix Alfred Dan Moussa pour la promotion de la paix et de l’intégration dans l’espace CEDEAO, ont été récompensés, vendredi, par la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) à son siège à Abidjan-Treichville.

Le secrétaire général de la Compagnie, Kouadio Emmanuel, représentant le directeur général, s’est félicité de l’initiative du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI) qui rentre dans le cadre de la promotion de la culture de l’excellence que prône l’entreprise.

« Notre présence à vos côtés témoigne du soutien que nous apportons à ce prix et notre détermination à promouvoir la culture de l’excellence dans notre pays », a-t-il fait savoir, félicitant et exhortant les lauréats à faire de leur plume et du web, des instruments au service de la paix.

Le docteur Alfred Dan Moussa dont le prix porte le nom, a estimé que la CIE, en acceptant de parrainer ce prix, « arrose l’espace de CEDEAO et l’illumine par le partage de son énergie ». Il a souhaité un partenariat à vie entre le REPPRELCI et la société d’électricité avant d’inviter les lauréats à entretenir les valeurs de paix et d’intégration, de modération et repondération.

Les lauréats ont reçu symboliquement des chèques d’un million et de 500 000 francs CFA en présence du représentant du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, des représentants de la CEDEAO, de l’UNESCO, des organisations professionnelles de la presse ivoirienne.