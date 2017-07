Côte d’Ivoire/ Les Journées scientifiques de l’ISTC-Polytechnique s’ouvrent avec le salon des écoles

Abidjan, 13 juil (AIP)- Les Journées scientifiques 2017 du communicateur initiées par l’Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication (ISTC-Polytechnique) se sont ouvertes jeudi avec la création d’un espace dénommé « Le salon des écoles ».

Selon le Directeur général de l’Institut, Dr Alfred Dan Moussa, cette innovation des Journées scientifiques du communicateur appelées communément J’COM vise à présenter une nouvelle dimension de la « polytechnicité » de l’Institut.

« Nous sommes passés depuis deux ans, ISTC-Polytechnique avec l’érection des filières en écoles. En organisant ce salon, il s’agit de présenter cette nouvelle dimension de l’Institut. Il faut qu’on sache que l’ISTC n’est plus un Institut tout cours, mais un Institut avec des écoles. Il faut que ce soit su non seulement de nos partenaires, mais des lycées et collèges », a expliqué Dr Dan Moussa, qui annonce dans les années à venir l’invitation au salon des jeunes bacheliers qui voudraient s’orienter dans les sciences et techniques de la communication.

Cette cérémonie d’ouverture a été marquée par une projection de film sur l’historique des J’COM et la présentation des travaux des étudiants des cinq écoles de l’Institut Polytechnique notamment celle des écoles de Publicité-Marketing et des Arts et Images numériques qui ont développé le thème « Stratégie de communication en vue de sensibiliser la population ivoirienne sur la fraude de l’électricité ».

« Nous sommes prêts à gagner le pari de l’excellence et à intégrer les entreprises publiques et privées. Faites-nous confiance », a rassuré le président de l’Association des étudiants de l’ISTC-Polytechnique, en présence de la directrice centrale de l’Agence ivoirienne de presse (AIP) et bien d’autres invités.

L’ISTC a été érigé en institut polytechnique en 2015. Il est composé de cinq écoles, à savoir une école de journalisme, de marketing /publicité, de production audiovisuelle, d’arts et images numériques, de télécommunication et technologie de l’audiovisuel.

