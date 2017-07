Côte d’Ivoire / Les jeunes exhortés à s’approprier les objectifs de la campagne « All in »

Abidjan, 14 juil (AIP) – Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi et du Service civique, Sidi Tiemoko Toure, a exhorté les jeunes à s’approprier les objectifs de la campagne « All in » pour réussir le pari de l’élimination du Vih, des grossesses précoces et des comportements à risques sous toutes leurs formes.

« Au moment où la caravane qui sera lancée se déploiera dans vos régions, dans vos départements, dans vos communes, dans les quartiers, dans les villages, mettez à profit pour vous informer, vous former. Profitez des offres de services gratuits et venez bénéficier des conseils en planning familial », a déclaré Sidi à l’endroit des jeunes les exhortant à tourner dos aux comportements à risques.

« Appropriez-vous les objectifs de cette campagne et engagez-vous aux côtés des acteurs de mise en oeuvre afin de réussir ensemble, le pari de l’élimination du Vin, des grossesses précoces et des comportements à risques sous toutes leurs formes », a-t-il ajouté.

Sidi Toure s’exprimait mercredi à l’occasion du lancement de la troisième édition de la campagne nationale pour la communication pour le changement de comportement dénommée « All in ou tous inclus pour une santé de la reproduction responsable ».

Cette campagne qui est assurée et appuyée par les premières dames d’Afrique dont la première Dame Dominique Ouattara, s’inscrit dans la vision globale d’éradication de l’épidémie du VIH/SIDA d’ici 2030.

Selon Sidi la Côte d’Ivoire ambitionne d’accéder au rang de pays émergeant avec sa jeunesse résolument tournée vers le progrès. Cette ambition ne sera réalisable qu’avec une jeunesse responsable, prototype du « jeune in » ou jeune ivoirien nouveau.

