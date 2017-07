Côte d’Ivoire / Les jeunes de plus en plus présents dans le secteur de l’entrepreneuriat à Bangolo

Bangolo, 17 juil (AIP) – Plusieurs jeunes de Bangolo (Ouest, région du Guémon) se sont investis dans l’entrepreneuriat et en sont devenus des acteurs influents qui animent l’économie du département, a constaté l’AIP.

Les secteurs les plus prisés par ces jeunes sont les maquis-bars, les quincailleries, le transport et l’immobilier. Des secteurs qui, selon eux, sont très rentables parce que faciles à promouvoir.

« Après le baccalauréat série C, je n’ai pas pu entreprendre des études supérieures faute de moyens. Alors j’ai décidé de me battre pour sortir la tête de l’eau. Je me suis accroché à une compagnie de transport et j’ai ouvert une gare routière », explique un jeune entrepreneur de 40 ans, Jean Marc Bommanin.

A ce jour, les affaires de M. Bommanin ont prospéré et il est responsable d’une gare routière, propriétaire d’un débit de boissons et d’un foyer d’hébergement pour les élèves.

Le jeune entrepreneur de 28 ans, Camara Ali, qui intervient dans le secteur du commerce dit y être arrivé sur conseil de ses frères après l’obtention du baccalauréat et quelques années d’études en finances et comptabilité dans une grande école d’Abidjan. Il a ouvert sa quincaillerie et il indique ne pas regretter d’avoir investi dans ce secteur qui lui permet de s’occuper convenablement de sa famille.

Quant à Tah David, 36 ans, directeur de l’entreprise Roi David intervenant dans le domaine de l’immobilier et les fournitures de bureau, il exhorte la jeunesse du département à ne pas attendre tout de l’Etat et des cadres mais à murir, seul ou en association, des idées dans le sens de la création d’entreprises.

Le 15 mars, un collectif de jeunes entrepreneurs de Bangolo avait fait don de matériels d’assainissement à l’hôpital général du département afin d’aider l’établissement sanitaire à rendre ses locaux propres, rappelle-t-on.

