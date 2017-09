Côte d’Ivoire: Les guides religieux du Bounkani sollicités sensibiliser les parents d’élèves

Bouna, 22 sept (AIP) Le directeur régional de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenetfp) du Bouna, Koffi Komenan Hyacinthe, a sollicité les guides religieux de sa circonscription à contribuer aux actions en faveur de l’école à travers de vastes campagnes de sensibilisation à l’endroit des parents d’élèves pour leur implication.

Les hommes de Dieu issus des quatre départements du Bounkani que sont Bouna, Doropo, Téhini et Nassian ont tous reçu de la part du Drenetfp, un même message. » Curés, pasteurs, imams aidez-nous à sensibiliser les parents. Dites-leur pendant vos messes et prières que la gestion de l’école est désormais leur affaire. Ils doivent tous s’y impliquer », leur a-t-il recommandé.

Un message bien perçu par ces derniers qui n’ont hésité à s’engager dans cette mission. Selon le vicaire de la paroisse Notre Dame Immaculée Conception de Nassian, père Simon Gouadji, l’Eglise est mère et éducatrice. A ce titre, elle ne peut que s’inscrire dans cette dynamique et ce, à travers la sensibilisation des parents et même des élèves pour le rayonnement de l’école.

Le directeur régional, Koffi Komenan Hyacinthe avait les 14, 15 ,19 et 20 septembres tenue la réunion de rentrée dans les principaux départements de la région aux fins de porter aux acteurs et partenaires locaux, le message de la ministre Kandia Camara en cette année scolaire dont le thème est » Civisme et Engagement pour une Ecole de qualité ».