Côte d’Ivoire: Les fonctionnaires du Béré invités à participer à l’élection de la MUGEFCI

Mankono, 18 sept (AIP)- L’Inspecteur général de la fonction publique, membre du comité électoral national de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de Cote d’Ivoire (MUGEFCI), Traoré Flavien a invité les mutualistes de la région du Béré, à participer massivement aux élections des délégués régionaux, qui se tiendront dimanche sur toute l’étendue du territoire ivoirien.

M. Traoré a expliqué, lors d’une rencontre avec les mutualistes jeudi, à la salle de conférences de la préfecture de Mankono, l’importance d’un délégué régional. Selon lui, les 300 délégués, une fois élus, vont désigner 10 personnes pour constituer le conseil d’administration. Ceux-ci vont choisir à leur tour le président du conseil d’administration et les deux vices présidents. De plus, le délégué doit appartenir à la famille d’emploi la plus nombreuse qui est actuellement l’éducation et la formation avec 32% d’adhérents.

« Le Béré a droit qu’à un seul délégué parmi les 300 délégués puisqu’il ne compte que 854 membres participants », a-t-il précisé, soulignant que le délégué va traduire toutes les préoccupations des fonctionnaires de toutes les familles d’emplois sans discrimination.