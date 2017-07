Côte d’Ivoire/ Les faibles taux de fréquentation des structures sanitaires et de couverture vaccinale déplorés à M’Bahiakro

M’Bahiakro, 18 juil (AIP) – Les taux de fréquentation des structures sanitaires et de couverture vaccinale sont faibles à M’Bahiakro (Centre-est, région de l’Iffou), selon le préfet Ba Blaise, qui les a déplorés au cours des rencontres qu’il a eues la semaine dernière avec les populations dans les différents quartiers de la ville.

Les structures sanitaires et en particulier, l’hôpital général de M’Bahiakro sont peu visitées par les malades aux dires du préfet de la localité. Pour le premier responsable du département, le taux de fréquentation de l’hôpital général est des plus bas et cette situation n’est pas bénéfique pour cette structure pourtant classée hôpital de référence, et dont les besoins, en terme d’équipements, restent considérables.

Le préfet Ba Blaise a, par ailleurs, regretté que la couverture vaccinale reste insuffisante dans le district sanitaire de M’Bahiakro. Le taux de couverture vaccinale tourne autour de 70 % selon les responsable du district, alors que l’objectif visé est de 95 %.

Il a donc, au cours des échanges, exhorté les populations à faire vacciner les enfants à l’occasion des séances gratuites souvent initiées à leur intention par le gouvernement, les femmes enceintes à effectuer des visites prénatales et postnatales ainsi que les personnes qui ressentent les moindres maux, à se rendre à l’hôpital en vue de leur prise en charge médicale rapide.

