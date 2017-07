Côte d’Ivoire/ Les délégations du PDCI passent de deux à quatre à Vavoua

Vavoua, 18 juil (AIP)-Les délégations du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) dans le département de Vavoua ont augmenté, en passant de deux à quatre.

Une cérémonie de passation de charges ainsi que de présentation des nouveaux représentants du parti a eu lieu samedi, au centre culturel de la mairie de la ville en présence des inspecteurs de cette formation politique.

Cette augmentation des délégations s’inscrit dans la vision du président Henri Konan Bédié de mieux encadrer les militants et convaincre d’autres ivoiriens à militer dans ce parti politique, a expliqué l’inspecteur Zano Jérôme.

Ainsi les deux nouvelles délégations qui ont vu le jour sont celles de Vavoua 1 constituée de Vavoua commune et Kétro-Bassam désormais dirigée par N’Guessan Marmane qui remplace Gouali Dodo et la délégation de Bazra commune et sous-préfecture qui a à sa tête Boua Bi Tiékoura Jérôme.

A ces deux, il faut ajouter la délégation Vavoua 3 située à Dania commune et sous-préfecture dirigée par Mato Joseph et Vavoua 4 qui est l’affaire de Kouéli Bi Yoli Albert dans la commune et sous-préfecture de Séitifla.

« Travaillez fort pour aider le PDCI RDA à reconquérir le pouvoir d’Etat en 2020 », a exhorté l’inspecteur Zano Jérôme, lors de son intervention à la clôture de la cérémonie de passation des charges.

(AIP)

sk/fmo

Source: AIP