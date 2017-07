Côte d’Ivoire/ Le tribunal de première instance se rapproche des populations

Bouaké, 18 juil (AIP)-Une journée porte ouverte a été organisée, lundi, à Bouaké, au tribunal de première instance de Bouaké afin de mieux faire connaître aux populations la justice et éclairer davantage leur lanterne sur son fonctionnement et ses procédures.

Initiée par le tribunal de première instance en collaboration avec le Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) et le partenariat financier du Programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d’Ivoire (Projustice), la journée a favorisé le contact des populations avec les acteurs de la justice à savoir, les magistrats, les greffiers, le service de la protection judiciaire, de l’enfance et la jeunesse ainsi que les autres maillons de la chaîne que sont les auxiliaires.

La présidente du tribunal de première instance, Sory Nayé Henriette a indiqué que l’implication de ses services dans l’organisation de cette journée répond au besoin de rétablir le lien entre la justice et la cité, affirmant être consciente des attentes.

Pour le président de la section MIDH de Bouaké, Amara Doumbia, cette journée «met fin à une peur bleue» que certains citoyens ont de leur justice et ‘’l’image caricaturée de la prison’’ qu’ils se font du tribunal. Car, a-t-il souligné, cette journée vise la promotion de l’accès à la justice et la vulgarisation de l’assistance judiciaire, une procédure instituée pour aider les personnes démunies à ester en justice.

«L’image du système judiciaire ivoirien, nous le savons, n’est pas très positive au sein de la population, elle est un peu ternie», a fait savoir le chef du Programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d’Ivoire (Projustice), Daniel Dobrovaljec, rappelant le défi à relever à savoir, «gagner la confiance des citoyens».

Il estime que c’est en travaillant sur la transparence du système judiciaire, sur son ouverture, sur une meilleure connaissance du public du fonctionnement interne de ce système que l’on parviendra à redresser son image.

Le Programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d’Ivoire (Projustice) a pour ambition de soutenir le processus de réforme du système judiciaire ivoirien à travers deux objectifs majeurs à savoir, l’amélioration de l’administration des tribunaux et l’accroissement de l’accès des justiciables à la justice.

Dans cette optique, a annoncé M. Daniel Dobrovaljec, Projustice s’est engagé avec un consortium 100% ivoiriens dans le développement d’un logiciel qui ira plus loin que le BOT et permettra de gérer avec célérité intégralement les dossiers civils et criminels ainsi que la production d’actes administratifs.

(AIP)

nbf/fmo

Source: AIP