Côte d’Ivoire/ Le Sud-Comoé debout pour le Président  Alassane Ouattara

Grand-Bassam, 16 juil (AIP)- Toute la région du Sud-Comoé était debout samedi à Grand-Bassam pour célébrer une journée de reconnaissance et d’hommage et de soutien au Président Alassane Ouattara, pour avoir nommé au poste de vice-président de la République, un fils de la région, en l’occurrence Daniel Kablan Duncan.

Malgré la forte pluie qui s’est abattue de 7H à 11H sur la cité historique et balnéaire, les populations du Sud-Comoé, dans toutes leurs composantes, ont marqué leur détermination pour ne pas se faire raconter ce grand événement.

Les autorités politiques, administratives, religieuses, traditionnelles, les cadres, les jeunes, les femmes de la région ont déferlé au stade municipal de Grand-Bassam autour de Daniel Kablan Duncan et son épouse Clarisse, pour célébrer cette journée festive de reconnaissance et d’hommage au président de la République.

Dans un esprit de solidarité agissante, plusieurs délégations d’autres régions de la Côte d’Ivoire étaient présentes notamment le Moronou, le Gbèkè, le Bélier, le Zanzan, l’Indénié-Djuablin, le Poro, conduites par le ministre d’Etat Jeannot Kouadio-Ahoussou.

Nombreux étaient aussi les artistes et musiciens qui ont fait vibrer la foule en liesse. Il s’agit de Meiway, Orentchy, Sidonie la tigresse, Eba Aka Jérôme, Bomou Mamadou, ainsi que les danses traditionnelles venues de chaque région au point d’inciter les pas de danse du premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du vice-président Duncan.

La présidente de la Fédération des associations féminines de Grand-Bassam, Mme Etiboa Chantale, porte-parole des femmes du Sud-Comoé a salué la politique de la promotion du genre dans les instances de décision du pays et de la mise en place des fonds d’aide pour leur autonomisation.

« Le 18 avril 2017, dans un élan de solidarité, les élus et cadres du Sud-Comoé ont pris le chemin du palais (présidentiel) pour exprimer leur reconnaissance au président de la République après avoir nommé un des leurs comme vice-président de la République. Aujourd’hui, nous répétons cette action sur les terres de nos ancêtre dans une communion fraternelle », a déclaré le porte-parole des populations, Dr Aka Aouelé Eugène.

Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représentant Alassane Ouattara, a salué cette grande mobilisation de la région du Sud-Comoé. « Je voudrais saluer cette grande et forte mobilisation de ce jour qui confirme votre reconnaissance et votre attachement au président de la République et aux institutions. Cela consolide le pacte de confiance entre lui et peuple du Sud-Comoé », a-t-il commenté.

(AIP)

ko/cmas

Source: AIP