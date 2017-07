Côte d’Ivoire/ Le SAMU assure avoir agi au mieux de ses capacités dans l’affaire Rita Rolande Koffi Gnahoré

Abidjan, 14 juil (AIP)- Accusé de négligence ayant concouru au décès d’une jeune dame de 29 ans, Rita Rolande Koffi Gnahoré, le Service d’aide médicale urgente (SAMU) a livré, vendredi, sa version des faits, assurant avoir accompli sa mission de secours et d’assistance comme il se devait, au mieux de ses capacités.

Souffrant d’insuffisance rénale chronique et bien connue du centre d’hémodialyse public géré par le SAMU au CHU de Cocody, Rita Rolande Koffi Gnahoré est décédée le jeudi 6 juillet au sein de cet hôpital après des jours de coma. Des voix se sont élevées depuis via les réseaux sociaux et par voie de presse également pour dénoncer la qualité de la prise en charge notamment par le SAMU dont elle a bénéficié.

Il est notamment reproché au service d’urgence un manque de promptitude et le fait qu’il aurait mis en avant des intérêts pécuniaires. Des accusations réfutées par le directeur général du SAMU, Dr Jacques Sissoko, qui a co-animé une conférence de presse avec l’inspecteur général du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Félix Trouin Bledi.

Voulue par la ministre de la Santé, Raymon Goudou Coffie, la rencontre visait à donner à l’opinion « la vraie information » dans ce qui est convenu d’appeler l’affaire Rita Rolande Koffi Gnahoré. Le DG du SAMU a relaté les faits tels qu’ils se sont déroulés et a saisi l’occasion pour présenter le fonctionnement de sa structure.

Ce fonctionnement, tributaire de la disponibilité des ressources autant humaines que matérielles notamment des ambulances dont dispose le SAMU, a occasionné, selon lui, ce que d’aucun ont qualifié de négligence en rapport avec le temps mis pour l’évacuation de Rita du CHU de Treichville au CHU de Cocody (depuis le 1er appel ’12 heures 14 minutes’ et son arrivée effective au service de réanimation du CHU de Cocody ’17 heures’ soit plus de quatre heures).

« Elle (la défunte) a été transportée, elle n’a pas été abandonnée. Les sorties d’ambulance obéissent à des règles et c’est la 1ère disponible qui a est envoyée en cas de besoin. Il ne s’agit pas de se disculper mais de dire les réalités du terrain », a signifié Dr Sissoko.

Il a réfuté également la version qui présente le SAMU comme un service davantage porté sur ses intérêts pécuniaires. « Nous avons obligation de soins et la facturation passe en seconde place. Je vous informe qu’aucun déplacement de cette patiente n’a été payé à ce jour », a-t-il ajouté.

Le DG Sissoko a relevé, par ailleurs, le fait que les dialyses coûte 1750 F CFA au SAMU là où dans les établissements privés le coût varie de 60 000 F à 150 000 F. « La dialyse chez nous se fait à 1750 F pour un kit qui coûte normalement 42 500 F. Nous faisons 107 000 séances par an. Voyez la perte si nous voulons parler comme des commerçants. Nous travaillons à perte. C’est dire que des efforts sont quand même faits », a-t-il fait comprendre en outre.

« Ce qui devait être fait a été fait malheureusement il y a eu des difficultés par endroit qui sont des difficultés structurelles mais nous devons tous reconnaître que des efforts sont aujourd’hui faits par l’Etat de Côte d’Ivoire pour permettre aux ivoiriens de bénéficier de soins. Il est évident qu’on ne peut pas dire que la mission est totalement satisfaisante mais il faut noter que des efforts sont faits », a renchéri Dr Félix Trouin Bledi.

Insistant sur la sensibilité du domaine de la Santé où il est question de maladie de vie et de mort parfois, il a appelé à plus de lucidité et de responsabilité. « Devant la mort, l’émotion est un sentiment normal mais nous devons cependant faire l’effort d’en sortir et regarder les choses en face », a-t-il exhorté.

