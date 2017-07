Côte d’Ivoire/ Le rideau est tombé sur la 6e édition du FENACMIS

Abengourou, 15 juil (AIP)- Le rideau est tombé vendredi sur la 6e édition du festival national des arts et de la culture en milieu scolaire (FENACMIS) qui a enregistré la participation de 1 253 festivaliers venus des quatre coins de la Côte d’Ivoire et repartis dans 168 troupes.

Pendant cinq jours, ces festivaliers ont rivalisé de talents dans divers disciplines artistiques, notamment, le théâtre, la danse, le chant-chorale, la poésie, le cinéma, le dessin, la peinture, la cuisine, le grand journal et le tissage de pagne, la grande innovation de ce « grand moment de brassage et de communion » de la jeunesse scolaire.

Les plus talentueux d’entre eux ont été récompensés de leurs efforts lors de la cérémonie de clôture. Ainsi les prix des meilleures troupes de théâtre ont été attribués à l’EPP Transua (primaire), au collège Académie roi de gloire de Dabou (secondaire) et aux enseignants de l’IEP Dabou 2. Ceux des meilleures troupes de danses sont revenus au complexe Dominique Ouattara de San Pedro (primaire) et au lycée KVM de Méagui (secondaire).

Les prix des meilleurs chants-chorale ont été enlevés par le complexe Dominique Ouattara de San Pedro (primaire), le lycée moderne de Tiassalé (secondaire) et les enseignants de l’IEP Dabou 2. Plusieurs autres prix ont été attribués aux lauréats dans les autres disciplines en compétition.

Dans son discours de clôture, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a félicité à juste titre l’ensemble des festivaliers avec une prime à ces lauréats qui ont éclaboussé cette 6e édition du FENACMIS de leurs talents sans oublier les encadreurs de troupes.

Elle a adressé un satisfécit particulier au directeur de la vie scolaire, Nicolas Effimbra, cheville ouvrière de ce festival et à l’ensemble de ces collaborateurs pour le pari tenu. La première responsable de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle les a exhortés à tout mettre en œuvre pour le pérenniser cette manifestation artistique et culturelle qui constitue, selon elle, le berceau des vocations de demain et un puissant instrument de renforcement de la cohésion sociale étant entendu que chaque enfant qui y participe s’ouvre aux autres.

Mme Kandia Camara n’a pas manqué non plus de rendre un vibrant hommage à la première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, pour son « soutien constant à l’école ivoirienne et sa contribution inestimable » à la réussite de cette 6e édition du FENACMIS dont elle assurait le haut patronage.

(AIP)

rkk

Source: AIP