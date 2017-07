Côte d’Ivoire/ « Le Rdr n’implosera pas », assure un membre de la direction du parti

Korhogo, 17 juil (AIP) – Le conseiller spécial du secrétaire général par intérim du Rassemblement des républicains (Rdr), Blé Mamadou, a déclaré dimanche à Korhogo que le parti n’implosera pas, contrairement aux assertions et démonstrations que propagent les réseaux sociaux.

« Contrairement aux allégations des oiseaux de mauvais augure sur les réseaux sociaux, les rumeurs les plus alarmistes et les plus fallacieuses, nous l’affirmons avec force, le Rdr n’implosera point », a soutenu M. Blé, lors d’un meeting de d’information et de remobilisation des militants et sympathisants.

Selon M. Blé, qui évoquait l’avenir à cette rencontre, le parti dispose d’hommes de qualité et « de tous les mécanismes pour aborder en temps opportun et en toutes responsabilités, les questions les plus sensibles ».

Ces « questions sensibles », qui suscitent le bouillonnement des réseaux sociaux, ont trait à la succession du président Alassane Ouattara en 2020.

En plus de devoir faire face au débat sur l’alternance suscité par « les amis du Rhdp », le Rdr subit des « attaques virulentes et parfois diffamantes » orchestrées en son propre sein, a dénoncé le conseiller du secrétaire général par intérim des républicains.

