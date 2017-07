Côte d’Ivoire / Le projet PREDICT 2 de l’USAID bientôt présenté à la population de la Marahoué

Bouaflé, 12 juil (AIP) – Une délégation de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) se rendra, jeudi, à Bouaflé (Centre-ouest) pour présenter le projet PREDICT 2 aux autorités et communautés de la région de la Marahoué, indique une note dont l’AIP a reçu copie, mardi.

L’objectif général du projet est de renforcer les capacités du système de surveillance des maladies humaines et animales dans les régions à haut risque, et établir des plateformes de collaboration « Une Seule Santé » pour réduire le risque de transmission, d’amplification et de propagation des maladies, explique la note.

Il s’agit également de mettre en lumière l’engagement communautaire des populations en faveur du projet PREDICT 2, d’où le choix du parc national de la Marahoué pour la mise en œuvre du Projet et le Centre de Santé Urbain de Bonon, à 30 km de Bouaflé, comme centre de collecte des échantillons humains, précise la note.

Le document révèle par ailleurs que le parc national de la Marahoué a été identifié en raison de la richesse de la faune, mais aussi pour l’écotourisme, la chasse et autre exploitation humaine qui favorise la transmission des maladies entre animaux domestiques et animaux sauvages et entre animaux et hommes.

En Côte d’Ivoire, le projet PREDICT est mis en œuvre avec l’appui de deux institutions nationales, l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) et le Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole (LANADA), souligne-t-on.

(AIP)

zaar/kam

Source: AIP