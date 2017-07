Côte d’Ivoire / Le programme triennal 2018-2020 du conseil régional du Bafing présente des projets notables

Touba, 18 juil (AIP) – Le programme triennal 2018- 2020 du conseil régional du Bafing examiné et adopté par les conseillers régionaux lors de la deuxième session ordinaire de l’exercice 2017 présente des projets notables en matière d’éducation, de santé, d’électrification et de réalisations d’infrastructures routières, a appirs l’AIP sur place.

Ce programme triennal, d’un coût total de 3 348 723 000 francs CFA, a enregistré l’adhésion de tous les conseillers régionaux et de la population, indique-t-on. « Nous sommes d’autant plus ambitieux que ce programme triennal participera davantage au développement de notre région », a déclaré le premier vice-président du conseil régional du Bafing, El Hadj Aziz Yatié Diomandé, samedi, à la salle de conférence de la maire de Touba.

Le conseil régional prévoit, à cet effet, la construction de 99 salles de classe, de trois collèges, de 23 logements sociaux et de six logements administratifs et la réhabilitation de 11 écoles, de trois logements pour infirmier, cinq maternités et d’un logement pour sage-femme.

La mise en état de 345 kilomètres de route, le traitement de 12 points critiques et l’électrification de huit localités, ainsi que, la construction et l’équipement d’un centre de secours d’urgence sont prévus. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Touba, Achy Yapi Alexandre a présidé cette session.

