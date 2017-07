Côte d’Ivoire / Le prix africain de l’émergence et du développement décerné à la directrice de CHR de Yamoussoukro

Yamoussoukro, 19 juil (AIP) – La Directrice régionale du centre hospitalier régional (CHR) de Yamoussoukro, Dr Assié Koffi Justine a été distinguée meilleure manager des établissements publics de Côte d’Ivoire et a reçu mardi à Yamoussoukro le prix africain de l’émergence et du développement décerné par l’observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance une Ong internationale.

Elle a reçu son prix lors d’une cérémonie organisée dans les locaux de la préfecture de Yamoussoukro en présence du préfet Brou Kouamé, du directeur régional de la santé Gaston Tra, des directeurs et chefs de service et des autorités coutumières.

Ce prix récompense, indique-t-on, les activités et le travail effectués par la directrice Assié Justine au sein de sa structure sanitaire depuis sa prise de fonction en 2014 pour redorer l’image du CHR de Yamoussoukro et surtout pour le bien-être des patients.

Selon le président l’observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance, Timothé Trazié, suite à une enquête auprès des médecins et surtout des malades, Mme Assié qui a fait autour de sa personne et de sa gestion l’unanimité, a été désignée meilleure manager des établissements publics nationaux sur la base de critères de bonne gouvernance.

Depuis sa prise de fonction en 2014, la directrice générale du CHR, Dr Justine Assié Koffi œuvre à la propreté et à la réhabilitation de l’hôpital construit en 1972, à l’équipement des services, au bon accueil, et a pris des mesures « herculéennes » pour débarrasser le CHR des immondices de déchets et des vendeurs de friperie qui occupaient le flanc droit de la clôture depuis des années.

Crée en 2005 l’observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance est une structure des hommes de média ivoirien qui veille, propose et critique la gestion de tous ceux qui ont en charge les entreprises privées et publiques.

