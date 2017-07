Côte d’Ivoire/ Le Président Ouattara est un homme de dialogue et de réconciliation nationale, selon Duncan

Abidjan, 16 juil (AIP) – Le vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, a affirmé samedi à Grand-Bassam que le Président Alassane Ouattara est un homme de dialogue et de réconciliation nationale, lors d’une cérémonie d’hommage et de soutien à ses actions de développement en faveur des populations.

«Le Président Ouattara est un homme de dialogue et de réconciliation nationale. C’est un homme d’Etat qui a su restaurer et rehausser la dignité et la fierté des Ivoiriens. Désormais, les Ivoiriens ne rasent plus les murs dans les arènes internationales. Il a su redonner de l’espoir aux ivoiriennes et aux Ivoiriens », a-t-il signifié.

Selon le vice-Président, le chef de l’Etat, homme de paix qui s’est inscrit dans la lignée du Président Félix Houphouët-Boigny, a ramené la paix en Côte d’Ivoire et restauré la sécurité des personnes et des biens notamment après la grave crise postélectorale de 2011.

En plus, a-t-il ajouté, « le Président Ouattara est un grand bâtisseur qui a accompli le miracle de relancer l’économie ivoirienne pour la repositionner comme l’une des plus performantes, non seulement au niveau africain, mais aussi au plan mondial, avec un taux de croissance économique annuel moyen de 9 % sur la période 2012 à 2016 ».

« Nous sommes tous témoins de la transformation quantitative et qualitative que la Côte d’Ivoire connaît sous sa haute égide, en moins de six ans. Et cela grâce à ses très hautes qualités humaines et professionnelles, à son leadership exceptionnel et à sa claire et ambitieuse vision du développement de notre pays. Il n’est aucune région de notre pays qui n’ait bénéficié de l’action de développement du Président de la République », a rappelé le vice-Président.

Pour la poursuite des grands actions de développement dans la paix, le vice-Président a lancé un vibrant appel à l’union de toutes les filles et tous les fils de la Côte d’Ivoire en général et du Sud-Comoé en particulier, afin « qu’ils saisissent, dans un élan qui privilégie l’intérêt général au détriment de l’intérêt particulier, les grandes et belles opportunités de développement qui s’offrent à la Côte d’Ivoire avec le Président Alassane Ouattara ».

Daniel Kablan Duncan a été nommé vice-Président de la République de Côte d’Ivoire par décret, le 10 janvier 2017.

Le 18 avril, les populations du Sud-Comoé conduites par Mme Henriette Konan Bedié s’étaient rendues au Palais de la Présidence pour, selon Aka Aouélé, le président du Conseil régional, dire ‘’mo’’ (Merci) au Président Alassane Ouattara pour la confiance placée en leur fils Duncan en le nommant à la vice-Présidence, rappelle-t-on.

(AIP)

bsp/cmas

Source: AIP