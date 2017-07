Côte d’Ivoire/ Le président de la chambre de commerce et d’industrie félicité pour ses actions

Abidjan, 18 juil (AIP)-Le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou, a félicité mardi, le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI), Touré Fama, pour ses actions en faveur du renforcement de la coopération économique et commerciale avec tous les partenaires en particulier le Portugal.

« Je remercie le président de la chambre de commerce et d’industrie qui, depuis sa brillante élection et sa prise de fonction à la tête de cette institution, ne ménage aucun effort pour renforcer la coopération économique et commerciale avec tous les partenaires et particulièrement aujourd’hui avec le Portugal notamment à travers la signature de ces conventions auxquelles nous avons assistée », a déclaré M. Brou.

« En tous cas, toutes mes félicitations monsieur le président pour vos actions multiformes », a-t-il ajouté, tout en saluant les chambres consulaires ainsi que tous les opérateurs économiques ivoiriens pour l’organisation de cette rencontre.

Jean Claude Brou, qui représentait le ministre des affaires étrangères, s’exprimait à l’occasion des journées promotionnelles dédiées au Portugal en présence des autorités ivoiriennes et portugaises.

Ces journées organisées par l’ambassade de Côte d’Ivoire au Portugal et la CCI d’Abidjan se déroulent sur deux jours et prendront fin mercredi, en vue de faire découvrir aux participants, le potentiel économique du Portugal, le savoir-faire de ses entreprises et ses opportunités d’affaires, à travers des présentations, une exposition de produits manufacturés et des rencontres, note-t-on.

