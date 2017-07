Côte d’Ivoire/ Le président Alassane Ouattara de retour à Abidjan après le 6è TAC

Bouaflé, 18 juil (AIP) – Le pPrésident de la République, Alassane Ouattara, est rentré mardi après-midi à Abidjan après un séjour à Ouagadougou où il a coprésidé les travaux de la 6ème Conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

Onze accords sur les 18 soumis par le conseil des ministres conjoints ont été conclus entre les gouvernements ivoirien et burkinabè et concernent notamment les domaines de la sécurité, de l’emploi des jeunes, de la femme et du genre, du transport, de l’énergie, de la coopération douanière. Ces accords devront permettre aux deux Etats de parfaire leur coopération.

Ils ont également porté sur la fourniture d’électricité au Burkina par la Côte d’Ivoire et la réhabilitation de la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou avec un prolongement jusqu’à Tambao et Kaya.

