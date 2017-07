Côte d’Ivoire/ Le préfet demande l’implication de tous dans la célébration de la fête de l’indépendance à Bocanda

Bocanda, 15 juil (AIP)- Le préfet du département de Bocanda, Soro Fatogoman, invite toutes les couches socio-professionnelles à prendre une part active à la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance du pays en lui conférant un succès éclatant.

Il a lancé l’appel vendredi, lors de la première réunion de préparation qu’il a tenue à son cabinet avec le comité d’organisation. Le préfet a exhorté tous ses administrés à s’approprier l’événement national.

« J’invite chaque habitant à nettoyer devant sa cour et que les édifices publics et les grandes artères de la ville soient pavoisés afin que notre cité ait fière allure », a-t-il dit avant de demander à la commission « mobilisation et danses » de faire en sorte que la place de l’indépendance refuse du monde le 7 août prochain.

L’innovation de la fête nationale à Bocanda sera l’instauration d’une course de vélos qui se déroulera le 6 août, a annoncé le préfet, précisant qu’au moins 50 coureurs sont attendus à cet effet.

