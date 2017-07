Côte d’Ivoire/ Le PDCI restructure ses instances de Niakara

Niakaramandougou, 16 juil (AIP)- Une mission du PDCI-RDA conduite par l’inspecteur politique Yaya Dembélé a procédé samedi au foyer des jeunes de Niakara (Centre-Nord, région du Hambol), à la présentation des nouveaux délégués politiques aux militants venus de plusieurs localités du département de Niakara, a constaté l’AIP.

L’inspecteur Dembélé a informé les militants du PDCI-RDA de Niakara de la mise en place de nouvelles instances du parti dans le département, à l’effet d’une meilleure mobilisation des partisans de cette formation politique.

Le circonscription préfectorale de Niakara compte désormais trois délégués politiques contre un, précédemment. Ainsi, le délégué politique Soumaïla Koné qui avait en charge toute la division territoriale de Niakara (dotée auparavant de 25 sections) aura désormais la gestion de Tafiré, avec 13 sections. Quant aux divisions de Niakara (13 sections) et de Tortiya (8 sections) qui viennent d’être créées, leurs responsables sont respectivement Issouf Touré et Lonang Coulibaly.

« Femmes, jeunes et hommes épris de paix et d’amour pour notre si beau pays la Côte d’Ivoire, donnons-nous la main, mettons-nous aux côtés des délégués pour un PDCI dynamique et fort », a conclu l’émissaire du PDCI-RDA.

Source: AIP