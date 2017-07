Côte d’Ivoire / Le PDCI-RDA multiplie ses délégations de Vavoua

Vavoua, 19 juil (AIP) – Les délégations du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) de Vavoua, sont passées de deux à quatre, pour mieux encadrer les militants du PDCI et convaincre d’autres ivoiriens à militer dans ce parti politique.

La délégation de Vavoua 1 constituée de Vavoua commune et Kétro-Bassam est désormais dirigée par N’Guessan Marmane en remplacement de Gouali Dodo et la délégation Vavoua 2 constituée de Bazra commune et sous-préfecture reste dirigée par Boua Bi Tiékoura Jérôme.

A ces délégations, il faut désormais ajouter celles de Vavoua 3 située à Dania commune et sous-préfecture dirigée par Mato Joseph et de Vavoua 4, dirigée par Kouéli Bi Yoli Albert dans la commune et sous-préfecture de Séitifla.

« Travaillez avec acharnement pour aider le PDCI RDA à reconquérir le pouvoir d’Etat en 2020 », a appelé l’inspecteur Zano Jérôme en présence des présidents communaux des structures de jeunesse et de femme inféodées au PDCI-RDA.

Source: AIP