Côte d’Ivoire/ Le PDCI appelle le gouvernement à régler le cas Jean-Louis Billon dans le respect des lois (Déclaration)

Abidjan, 17 juil (AIP) – Dans une Déclaration prononcée samedi à Paris relativement à la situation politique ivoirienne, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, mouvance présidentielle), par la voix de son secrétaire exécutif, Pr. Maurice Kakou Guikahué, « prend acte du limogeage de Niamien N’Goran et appelle le gouvernement à régler le cas Jean-Louis Billon dans le respect des lois ».

Cette déclaration a été faite à l’issue d’une rencontre entre une délégation du Secrétariat exécutif du PDCI-RDA, conduite par Pr Guikahué et le président du parti, Henri Konan Bédié, à sa résidence privée de Paris.

Au cours de cette rencontre, il s’est essentiellement agi de l’analyse de la situation au regard des derniers développements politiques intervenus en Côte d’Ivoire, précise le texte.

« Suite aux échanges francs et empreints de responsabilité, le PDCI-RDA prend acte de la décision de relèvement de ses fonctions de l’inspecteur Général d’Etat, Emmanuel Niamien N’Goran; décision motivée par son échec aux élections législatives de décembre 2016. »

En ce qui concerne le dossier relatif à la suspension de M. Jean Louis Billon, président du Conseil régional du Hambol, le PDCI-RDA dit s’étonner d’une telle décision prise sans un exposé de motifs convaincants.

Tout en apportant son soutien à M. Billon, le PDCI rappelle que la Côte d’Ivoire étant un pays de droit, ce dossier doit être géré en application rigoureuse des textes en vigueur.

En conséquence, le PDCI-RDA lance un appel au calme et invite ses militant(e)s à se concentrer sur les instructions du président du Parti, relatives à la promotion et au succès d’un candidat du PDCI-RDA à l’élection présidentielle de 2020.

Le parti réaffirme son appartenance au RHDP dans le strict respect de ses engagements, et exhorte ses militant(e)s et sympathisant(e)s à rester solidaires, sereins, vigilants, mobilisés et à l’écoute de sa Direction.

(AIP)

cmas

Source: AIP