Côte d’Ivoire/ Le nouveau système de cadastre minier ivoirien officiellement présenté

Abidjan, 14 juil (AIP)- le nouveau système de cadastre minier ivoirien a été officiellement présenté aux acteurs de la filière et à la presse vendredi, à la Maison de l’entreprise à Abidjan-Plateau.

Pour le ministre des Mines et de l’Industrie , Jean Claude Brou, ce nouveau système constituant un outil de gestion dynamique des titres et demandes miniers participera à la modernisation du système, au renforcement de la gouvernance dans le secteur et permettra à l’administration minière de fournir des informations aux usager avec précision et célérité. Il permettra également, a ajouté le Ministre, de rassurer les investisseurs et d’augmenter les investissements dans le secteur, de créer la transparence et de garantir les droits de l’Etat et des opérateurs.

Le représentant de l’entreprise Trimble Comafrique Technologie, réalisatrice du nouveau système minier, Morad Ouasti, qui qualifie le système d’une « importance stratégique pour la Côte d’Ivoire », a révélé que son entreprise vise à ce que ce système soit au centre du développement minier du pays. Jugé flexible, robuste, le système est doté d’un logiciel avec un interface utilisateur et un site web permettant de gérer la conformité avec la régulation minière, d’attirer les investisseurs, de gérer le cycle complet de demandes, d’octrois, de rejet de titres et d’ autorisations.

Trimble Comafrique Technologie se propose de connecter tous les bureaux régionaux du ministère à la plateforme centrale à Abidjan, de gérer les territoires afin de prévenir les conflits, de créer la possibilités de faire des demandes d’exploitation à distance selon Morad Ouasti. Pour le directeur général des mines et de la géologie, IBrahima Coulibaly, ce nouveau système, qui vient apporter des solutions idoines aux difficultés, place la Côte d’Ivoire au niveau des pays miniers comme la Guinée, le Ghana, la Papouasie Nouvelle Guinée, entre autres.

Une démonstration de l’utilisation du système a été faite par le sous-directeur chargé du cadrastre minier, Silué Migneron, à la fin de la cérémonie montrant les fonctionnalités de l’interface, les possibilités de recherches et d’établissements de rapports et ses atouts et ses exigences.

