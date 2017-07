Côte d’Ivoire/ Le nouveau sous-préfet de N’Douffoukankro célébré par ses administrés

Bouaflé, 16 juil (AIP)- Le nouveau sous-préfet de N’Douffoukankro, à 25 km de Bouaflé (Centre-ouest, région de la Marahoué), Kouamé Kouassi Roger et l’érection de la localité en sous-préfecture ont été célébrés samedi par la population, lors d’une cérémonie organisée en présence des autorités administratives, des responsables des collectivités locales et de la chefferie traditionnelle locale.

Le secrétaire général 2 de la préfecture de Bouaflé, Bakayoko Mamadou a exhorté la population de N’Douffoukankro à aider le nouveau sous-préfet à poser les fondations de sa circonscription sur des bases solides. Il a reconnu que la présence de Kouamé Roger, présenté en mars dernier, bouscule certaines habitudes.

« Je fais confiance à nos parents ainsi qu’aux fils et filles de N’Douffoukankro pour sceller le pacte gagnant-gagnant avec leur nouveau sous-préfet », a-t-il fait savoir, souhaitant voir évoluer dans un environnement apaisé, convivial et constructif, les relations entre la population et le nouvel administrateur civil.

Kouamé Roger est diplômé de l’Ecole nationale de l’administration (ENA). Il a occupé le poste de chargé d’études au cabinet des ministres de la Défense et de la Sécurité en 2015. Nommé sous-préfet en décembre 2016, lors d’un conseil du gouvernement, il a pris fonction en avril à N’Douffoukankro, une circonscription administrative créée par décret en août 2010 et constituée de huit villages.

