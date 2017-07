Côte d’Ivoire/ Le ministre des eaux et forêts s’enquiert des difficultés des entreprises de bois à Adzopé.

Adzopé, 17 juil (AIP)- Le ministre des eaux et forêts, le Général Issa Coulibaly a séjourné à Adzopé pour s’enquérir des difficultés des entreprises de bois de la localité et apporter des solutions.

«Nous sommes venus nous rendre compte des réalités sur le terrain. Nous avons visité les entreprises et nous avons compris leurs difficultés. Nous voulons les rassurer pour leur dire que l’exportation du bois de grume est interdite et nous ne reviendrons pas en arrière », a fait savoir le ministre Issa Coulibaly, lors de sa visite effectuée du mercredi au jeudi.

Pour lui, ces entreprises ont fait de gros investissements et sont pourvoyeuses de nombreux emplois. Par conséquent, l’Etat ivoirien se doit de leur garantir l’approvisionnement en matière première en interdisant l’exportation du bois brut.

Deux entreprises, à savoir INPROBOIS, spécialisée dans la fabrication de plafond et de palette et FIP spécialisée dans les produits finis (meubles de très haute qualité) ont ainsi été visitées pendant le séjour du ministre. Les responsables de ces entreprises ont, au cours de la visite, promis de faire de nouveaux investissements en vue de moderniser d’avantage leurs installations et s’inscrire dans la durabilité.

