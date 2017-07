Côte d’Ivoire/ Le ministre des Eaux et Forêt dévoile sa politique pour la reconstitution du couvert forestier

Adzopé, 13 juil (AIP)-Le ministre des Eaux et Forêts, Issa Coulibaly a dévoilé mercredi la politique de son ministère pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien qui se décline en trois phases, lors d’une visite du centre de semences de la Sodefor à Adzopé.

« Notre couvert forestier est très endommagé, les causes sont connues, l’agriculture, l’exploitation clandestine et toutes ces causes nous ont emmené à un état critique. Aujourd’hui, il faut mettre en place une politique dans le cadre de la gestion durable de nos ressources forestières, qui tende d’abord à faire l’inventaire de ce qui nous reste comme forêt résiduelle y compris les forêts classées, ensuite stabiliser cette tendance à la déforestation par diverses techniques qui vont être développées et relancer la reconstitution de notre couvert forestier », a-t-il expliqué.

L’objectif de cette politique, selon lui, c’est d’arriver à atteindre 20% du taux de couverture du territoire national comme le souhaite le président de la République. « Cela passe nécessairement par une politique hardie de reboisement », a déclaré M. Coulibaly.

Il a, par ailleurs, encouragé les agents du centre de semences de la Sodefor d’Adzopé à travailler d’avantage et a lancé un appel aux bailleurs de fonds ainsi qu’aux partenaires au développement afin d’obtenir des financements en vue d’atteindre cet objectif.

Dans le cadre de cette politique, le ministre Issa Coulibaly a symboliquement planté un arbre.

