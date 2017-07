Agboville, 16 juil (AIP) – Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, porte-parole du Gouvernement, Bruno Nabagné Koné, a indiqué samedi à Agboville que le débat sur la succession du président de la République est malsain et inopportun alors que ce dernier est encore à l’entame de son second mandat qui court jusqu’en 2020.

Le porte-parole du gouvernement qui conduisait une délégation du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), venue à la rencontre des militants de l’Agneby-Tiassa pour les remobiliser, a souhaité que l’on laisse le chef de l’Etat aller jusqu’au bout de son second mandat, qu’on l’accompagne et le soutienne pour lui permettre de réaliser ses promesses de campagne. Car le moment venu, le président du parti fera, a-t-il précisé, un choix pour l’intérêt général de la Côte d’Ivoire.

Pour ce faire, il a invité les militants venus en grand nombre à la salle des fêtes de la mairie pour l’écouter, à rester sereins et à l’écoute du parti. Il leur a plutôt recommandé de faire fi des voix discordantes des gens qui s’agitent ça et là, pensant qu’ils ‘’vont venir ramasser le pouvoir qui, selon eux, commençait à traîner dans la rue’’.

Tout en affirmant que ceux-là se trompent, parce que rien ne pourra se faire sans le RDR en 2020, Bruno Koné a salué la forte mobilisation des militants qui démontre que vouloir s’agiter sans le RDR et en dehors du parti est peine perdue.

Enfin, il a appelé les alliés, tous ceux qui se disent « Houphouétistes » à garder leur sérénité, à rester disciplinés dans le cadre de cette coalition car de leur solidarité, dépendra la marche en avant de la Côte durant de nombreuses années.

