Côte d’Ivoire / Le Médiateur délégué des régions du Haut-Sassandra, du Lôh- Djiboua et de la Marahoué installé

Daloa, 12 juil (AIP) – Le Médiateur délégué des régions du Haut-Sassandra, du Lôh-Djiboua et de la Marahoué, Guéhi Brissi Lucas, a été officiellement installé mercredi, à la salle de réunions de la préfecture de Daloa, en présence du Médiateur de la République, N’Golo Coulibaly, et du préfet de la région du Haut-Sassandra.

Ce nouveau médiateur délégué aura pour mission de régler, par la négociation, le dialogue et la concertation, les conflits et différends de toutes natures pouvant survenir dans les trois régions afin de préserver la cohésion sociale et la paix.

N’Golo Coulibaly, a expliqué a expliqué à cette occasion que le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante ayant pour fonction de contribuer à la préservation de la paix sociale et d’améliorer le fonctionnement des services publics.

Il sera donc à l’écoute des populations locales et pourra les conseiller contre les éventuels conflits pouvant survenir en leur sein.

Apràs Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Dimbokro, Korhogo, Man, Odienné, San Pedro et Séguéla, c’est le tour de Daloa de voir installé son nouveau Médiateur délégué qui pourra se déplacer grâce au véhicule neuf de type 4X4 qu’il a reçu de sa hiérarchie et des locaux neufs pour accomplir sereinement sa mission.

