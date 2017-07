Côte d’Ivoire/ Le maire de Blolequin dément les allégations de scandale financier imputé à son administration

Blolequin, 16 juil (AIP) – Le premier magistrat de la commune de Blolequin, Kei Edouard Kei, a démenti l’information d’un scandale financier à la mairie, portant sur la somme de 54 millions FCFA publiée lundi dernier dans un journal.

Au cours d’une réunion du conseil municipal tenue jeudi, le maire a réfuté l’information parue dans le quotidien La voie originale. Ce journal, a-t-il dit, s’est contenté d’une information non fondée publiée par un individu réfugié au Libéria depuis la crise de 2010 et qui vient dans la ville de façon circonstancielle dans le but de discréditer la gestion de l’autorité municipale.

« Il a été mentionné dans l’article que la mairie aurait vendu 649 lots dont l’équivalent est de 54 millions, que toute cette somme se serait volatilisée sachant qu’une grande partie de la vente d’un lot est versée au Trésor. Sommes-nous allés retirer cet argent des caisses du Trésor ? Une question qui semble sans réponse pour le média », a fait observer M. Kei.

« La mairie de Blolequin ne dispose plus de ce nombre important de lot, ce qui nous a obligé sur proposition du préfet de département de faire une demande au gouvernement afin de déclasser une partie de la forêt classée pour la construction d’un commissariat face à l’insécurité grandissante dans la ville », a-t-il conclu.

(AIP)

sgb/cmas

Source: AIP