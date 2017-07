Côte d’Ivoire/ Le député-maire de Tabou soulage les victimes des inondations

Tabou, 16 juil (AIP)- Le député-maire de Tabou, Julien Klaibé, a fait don, samedi, de vivres et de non-vivres aux populations des villages de Gliké et de Pataké (sous-préfecture de Tabou ) dont les maisons ont été détruites et les biens emportés dans les inondations dues aux récentes fortes pluies.

D’une valeur totale estimée à plus de 300 000 FCFA, les dons sont composés de sacs de riz, d’huile, de sel, de bouillon culinaire et de savons. L’objectif, selon l’élu, est de soulager ces victimes.

« Je suis venu vous soutenir dans ces moments difficiles », a indiqué M. Klaibé. Il s’est toutefois réjoui du fait qu’il n’y ait pas eu de perte en vie humaine dans ces deux villages situés au bord d’une rivière qui est sorti de son lit, à cause des pluies.

Ces deux villages sont les seuls à avoir été inondés dans la sous-préfecture de Tabou où de nombreuses routes ont été coupées pendant plusieurs jours par des rivières en crue, a constaté l’AIP.

(AIP )

bb/cmas

Source: AIP