Côte d’Ivoire / Le député Loukimane Camara appelle à l’apaisement

Daoukro, 17 juil (AIP) – L’honorable Loukimane Camara, député de Bouna, a appelé les militants du Rassemblement des républicains (RDR) à l’apaisement des cœurs et au dialogue lors d’une tournée de sensibilisation et de remobilisation des militants, dimanche, au centre culturel de Daoukro, en présence du secrétaire départemental Laminé Konaté.

« Il y a de plus en plus des sauts d’humeur de nos jeunes militaires qui revendiquent haut et fort avec des armes à la main. Nous leur disons de mettre balle à terre. Nous nous sommes tous battus au sein du RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix), pour porter le président Alassane Ouattara au pouvoir. Nous devons travailler pour préserver les acquis, créer un cadre apaisé dans la gestion du pouvoir d’Etat, afin de lui permettre de travailler. Nous devons parler le langage de la courtoisie et de la vérité afin de préserver la paix sociale », a-t-il déclaré.

A son avis, « les politiques passent, mais la Côte d’Ivoire va demeurer. C’est donc la Côte d’Ivoire que nous devons sauver. Nos jeunes doivent bien le comprendre et œuvrer dans ce sens. C’est ensemble que nous allons sortir le pays de cette situation désastreuse. Les questions de succession et d’alternance se régleront en temps opportun par nos leaders. C’est donc très malsain d’évoquer ces questions lorsque le père de la nation est en fonction. Mettons balle à terre car de la reconquête des cœurs a sonné ».

A sa suite, le secrétaire départemental du parti, Konaté Lamine, a remercié la délégation venue les entretenir sur les questions d’actualité afin de leur permettre de bien comprendre ce qui prévaut dans le pays. Il a appelé les militants à respecter à la lettre l’esprit de ce message pour un RDR encore plus fort dans la région de l’Iffou.

