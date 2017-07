Côte d’Ivoire/ Le départemental RDR d’Abengourou prône l’unité au sein de sa famille politique

Abengourou, 16 juil (AIP)- Le secrétaire départemental du rassemblement des Républicains (RDR, au pouvoir) d’Abengourou, Delma Mohammad Salice, a prôné samedi l’unité au sein de sa famille politique face au péril de la division.

« Restons unis, car unis nous serons plus forts pour permettre au RDR de rester le plus longtemps possible au pouvoir », a-t-il déclaré, lors d’une rencontre avec le ministre Maurice Kouakou Bandama en mission d’information et de remobilisation des militants d’Abengourou dans le cadre du 3e congrès ordinaire du RDR annoncé pour le mois de septembre.

« Arrêtons ces histoires de pro-ceci de pro-cela, car cela risque de fragiliser le parti et l’amener à la dérive », a mis en garde le premier responsable du RDR du département d’Abengourou, exprimant leur « attachement indéfectible » à Alassane Ouattara.

« C’est Alassane Ouattara seul que nous suivons nous militants d’Abengourou. Il n’est pas question pour nous de parler d’autres personnes ni d’autres choses que la gouvernance d’Alassane Ouattara », a-t-il soutenu, invitant les militants du RDR dans leur ensemble à s’unir autour du chef de l’Etat, leur « seul et unique leader », afin de l’aider à conduire la Côte d’Ivoire à bon port.

(AIP)

rkk

Source: AIP