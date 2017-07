Côte d’Ivoire/ Le conseil de gestion de l’AIP s’implique dans l’organisation de la 5e réunion de la FAAPA à Abidjan

Abidjan, 18 juil (AIP)- Le conseil de gestion de l’Agence ivoirienne de presse (AIP), réuni en sa deuxième session ordinaire de l’année 2017, mardi, a décidé de s’impliquer au côté de la direction centrale dans l’organisation de la 5è réunion du comité exécutif de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) à Abidjan.

« Nous avons décidé de prendre à bras le corps l’organisation de la 5è réunion de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines (FAAPA). Une grande première dans notre pays qui doit être une réussite », a déclaré son président, Koné Seydou, après la session tenue au siège de l’Agence à Abidjan-Plateau.

La directrice centrale, Barry Sana Oumou, s’est dit satisfaite de l’implication du conseil de gestion au côté de la direction pour la réussite de cette réunion validée par le conseil des ministres et qui devra se tenir, en principe, du 28 au 29 septembre 2017 à Abidjan.

La quasi-totalité des membres statutaires a répondu présent à cette rencontre trimestrielle du conseil dont cinq points étaient inscrits à l’ordre du jour, à savoir la lecture et l’adoption du compte-rendu de la dernière réunion, les informations, le bilan du premier semestre 2017, l’analyse de la production et du réseau de collecte de l’AIP et enfin les divers.

Présidé par le représentant du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, le conseil de gestion comprend les représentants de la présidence de la République, de la primature, des ministères de l’Intérieur et de la Sécurité, de l’Économie et des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, ainsi qu’un représentant des organisations professionnelles des journalistes, rappelle-t-on.

(AIP)

bsb/kp

Source: AIP