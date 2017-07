Côte d’Ivoire/ Le comité civilo-militaire de Bouna, une structure en symbiose avec les populations

Bouna, 16 juil (AIP)- Le comité civilo-militaire de Bouna, cadre de dialogue socio-securitaire mis sur pied en 2016, est en parfaite symbiose avec la population, a fait savoir samedi à l’AIP, un membre de la structure, le lieutenant Kouamé Roméo.

Le comité civilo-militaire de Bouna a été créé en vue de palier la méfiance, les tensions ou les incidents qui surviennent entre les populations et les forces de l’ordre, pendant ou après les crises.

Selon l’officier, dans le cadre des activités du comité, des rencontres permanentes ont été effectuées pour œuvrer au rétablissement et à la consolidation de la confiance entre les civils et les forces de defense et de sécurité dans la région du Bounkani (Nord-Est).

»A l’heure actuelle, les populations civiles et nous, sommes en symbiose. Il n’y a donc pas de problème », précise le lieutenant Kouamé.

Ce comité civilo-militaire est composé des Forces armées, la Gendarmerie, les Eaux et Forêts, les Douanes, les guides religieux et les organisations de jeunesse. Il est présidé par un officier supérieur des Eaux et Forêt, le Commandant Tiapo Kouamé Félix.

