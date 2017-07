Côte d’Ivoire/ Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis appelle à la transparence dans la démocratie

Abidjan, 13 juil (AIP) – Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Andrew Haviland, a appelé à la transparence dans la démocratie, jeudi à Abidjan, lors d’une réception organisée à l’intention de jeunes leaders qui participent à un camp technologique.

« Notre objectif pour ce camp technologique est non seulement de favoriser l’innovation et d’accroître l’engagement du public face aux problèmes de la gouvernance. C’est aussi de créer un cadre de jeunes leaders capables d’utiliser ces compétences techniques pour promouvoir la transparence et la responsabilité », a-t-il déclaré.

«Vous avez besoin des compétences et des outils afin de participer au processus de la vie de la société, afin que vous sachiez comment organiser de manière pacifique et efficace vos voix sur le large éventail de problèmes qui vous concernent », a déclaré le diplomate aux jeunes leaders.

Initié par l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, ce camp technologique, qui se déroule de jeudi à vendredi à Abidjan, rassemble une cinquantaine de jeunes leaders âgés de 18 à 35 ans issus de quatre pays d’Afrique de l’Ouest à savoir la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali.

Des représentants de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance (HABG) de Côte d’Ivoire, des représentants des Ambassades du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali ont pris part à cette réception, rapporte une note d’information de l’Ambassade des Etats-Unis transmise à l’AIP.

