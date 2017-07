Côte d’Ivoire/ Le 30e anniversaire du tour cycliste la route de l’Est international va démarrer à Dimbokro en 2018

Dimbokro, 16 juil (AIP) – Le 30ème anniversaire de la création du tour cycliste « La route de l’Est international » aura lieu en 2018 et sera une grande fête qui va démarrer à Dimbokro, a annoncé, samedi, le président du comité d’organisation de ce tour cycliste, Georges Adou, à la faveur de l’ouverture de la 29ème édition.

« En Afrique, il est rare de voir un organisateur tenir et faire d’affilée des compétitions pendant 30 ans. L’année prochaine, nous voulons faire une grande fête qui va démarrer à Dimbokro », a informé Georges Adou, félicitant les autorités politiques pour leur implication dans la réussite du démarrage de la 29ème édition.

M. Adou a expliqué que durant deux jours, Dimbokro va vibrer au rythme du vélo avec des démonstrations des jeunes en VTT et autres. « Nous allons essayer de voir avec vous et avec le président comment nous allons concocter cela va se faire. (…) C’est un peu une façon de vous honorer pour ce qui vous avez fait et ce que vous avez produit pour le cyclisme ivoirien », a-t-il ajouté à l’endroit des autorités politiques.

Le représentant du maire, Oka Clément et celui du conseil régional, Boka Maurice ont tour à tour salué ce choix de leur localité et promis que leurs administrations territoriales respectives continueront de les soutenir pour la promotion du cyclisme dans la région du N’Zi.

