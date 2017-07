Côte d’Ivoire / Lauréats du football 2016-2017 : Aristide Bancé reçoit une triple distinction

Abidjan, 17 juil (AIP) – L’attaquant de l’Asec-mimosas, Aristide Bancé a reçu samedi, une triple distinction lors de la cérémonie de récompense des lauréats du football ivoirien en étant désigné meilleur joueur, meilleur buteur de la saison, et en remportant un prix spécial initié par la ligue professionnel de football (LPF).

« J’encourage les footballeurs à retourner au pays quand les choses ne tournent pas bien à l’extérieur afin de soutenir le football local. Aristide l’a fait, je lui tire mon chapeau et j’espère que d’autres joueurs lui emboiterons le pas », a laissé entendre Baki Koné, ex-international ivoirien, recevant les trophées de Bancé absent.

En plus de Bancé, d’autres joueurs de la ligue 1 et 2 ont été distingués. Guiagnon Parfait de l’Africa sport a reçu le prix du meilleur espoir de la saison, Kouakou Hervé de l’Asec élu meilleur gardien, Zerbo Ibrahim de Yamoussoukro FC, meilleur buteur, Zogba Isidore de l’USC Bassam, meilleur joueur et Ballo Sidi de Bouaké FC, pour le trophée de meilleur gardien.

Des arbitres, entraineurs, supporteurs et sponsors ont été également récompensés lors de la cérémonie à la Maison de l’Entreprise au Plateau.

Le président de la ligue professionnel de football (LPF), Sory Diabaté s’est félicité du bon déroulement de la saison. « Je suis satisfait, nous avons bouclé tous nos matches avant les jeux de la francophonie. Nous avons avec nos partenaires réussi le pari de l’organisation », a-t-il exprimé remerciant toutes les personnes qui ont participé à la réussite de la compétition.

Représenté par son secrétaire général, Emmanuel Kouadio, la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) qui a récompensé le meilleur joueur lors des différents matches de la saison a également exprimé sa satisfaction d’avoir accompagné la ligue professionnelle dans cette aventure. « Nous sommes heureux d’avoir pris part à cette compétition en tant que partenaires et entreprise citoyenne qui prône l’excellence et qui encourage toute initiative visant à épanouir la jeunesse », a-t-il indiqué.

Cette cérémonie des oscars du football ivoirien a été également marquée par la présence de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), représenté par les footballeurs professionnels, Kolo Touré Habib, et Aruna Dindané.

