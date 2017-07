Côte d’Ivoire / Lancement de l’édition 2017 du prix des Droits de l’Homme

Abidjan, 14 juil (AIP) – Le prix national dénommé « Prix des Droits de l’homme de la CNDHCI », en son édition 2017, a été lancé vendredi au siège de cette institution à Abidjan, par sa présidente nationale, Namizata Sangaré et sera consacré à deux thématiques, notamment « la protection des Droits de l’Enfant » et « le respect des Droits de l’homme dans les institutions minières ».

Mme Sangaré a expliqué que ce prix, honorifique, distingue des actions exceptionnelles dans la promotion, la protection et la défense des Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire, des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives des Droits de l’Homme, dans l’esprit de l’ensemble des instruments juridiques nationaux et internationaux.

« Ce prix national est un instrument de valorisation et de garantie de l’effectivité de ces droits », a-t-elle indiqué. Il est décerné chaque 10 décembre à l’occasion de la Journée des Droits de l’Homme proclamée par les Nations Unies. Selon elle, la récompense est attribuée pour des projets concrets ou des actions qui répondent à des critères établis, à savoir la pertinence du projet au regard du thème choisi, la capacité à pérenniser une action dans le temps, les axes de protection des populations, de réparation et de réhabilitation des victimes.

Elle a invité les organisations du Forum des Droits de l’homme, la Société civile, les syndicats, les personnes physiques ou morales intéressés par les deux thématiques de cette année à faire acte de candidature en retirant le formulaire de candidature au siège des différentes Commissions à Abidjan et à l’Intérieur du pays, ou sur le site, www.cndh.ci.

« Un Jury composé de personnalités reconnues pour leur intégrité, leur impartialité et leur expertise en matière de Droits de l’Homme sera installé très prochainement », a conclu la présidente du CNDHCI.

