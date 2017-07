Côte d’Ivoire/ L’alliance entre Tagbanan et Yacouba de la SUCAF-CI 2 (Niakara) célébrée

Niakara, 13 juil (AIP) – Les communautés Tagbanan et Yacouba résidant sur le site de la SUCAF-CI dans la sous-préfecture de Badikaha (Niakara, région du Hambol) et dénommé Ferké 2 , ont célébré, samedi, la première édition d’une journée dite des alliés, en présence du chef de cette circonscription administrative, des chefs des différentes communautés et des populations.

Le sous-préfet de Badikaha, Konan Kan, a apporté son « entière » adhésion à cette célébration symbolique de la cohésion, de la fraternité et de la paix entre les peuples de Côte d’Ivoire, particulièrement entre les Yacouba et les autochtones Tagbanan dans la région du Hambol (Katiola).

« Je félicite les initiateurs de cette journée et j’adhère entièrement à l’esprit de la manifestation pour la simple raison qu’elle s’inscrit dans la dynamique de la réconciliation, un vœu très cher au gouvernement ivoirien », a-t-il fait savoir, recommandant la mise en place d’un comité permanent en vue de la tenue de prochaines éditions de cette cérémonie à la SUCAF-CI 2.

L’administrateur civil a par ailleurs exhorté les autres communautés vivant à Ferké 2 à se joindre à cette initiative parce que « les alliances restent un facteur essentiel dans le processus de la réconciliation nationale ».

Des rencontres de football ont meublé cette journée des alliés placée sous le thème « Kwado » (vivre ensemble, en langue Yacouba). Elle a été initiée par l’association des Yacouba vivant à Ferké 2 et Moussa Koné, président central des associations des ressortissants Tagbanan de la localité.

