Côte d’Ivoire/ La ville de Korhogo espère tirer profit du partenariat avec une municipalité régionale de comté canadien

Korhogo, 13 juil (AIP) – Les autorités municipales de Korhogo espèrent profiter des Partenariats municipaux pour l’innovation en développement économique local (PMI-DEL) dont leur ville a abrité mercredi le démarrage pour la conduire à l’émergence les prochaines années.

Dans le cadre de ces partenariats, la commune de Korhogo est jumelée à la municipalité régionale de comté canadien de Marguerite d’Youville pour une durée de quatre ans. Durant cette période, le partenaire canadien prévoit de stimuler la croissance économique et le développent social de la ville ivoirienne à travers des projets de croissance économique durable et de renforcement des capacités.

« Nous souhaitons en toute franchise bénéficier de vos qualités et compétences pour réaliser notre plus grand rêve : celui de demeurer parmi les villes les plus émergentes de notre pays (…)», s’est exprimée le 3è adjoint au maire, Cissé Fanta, dans un discours prononcé à l’occasion de l’atelier de lancement du démarrage du PMI-DEL, mercredi à Korhogo.

« La mairie de Korhogo s’engage à se mettre à l’école canadienne pour s’imprégner de son savoir-faire et de son savoir-être », a dit, par ailleurs, Mme Cissé Fanta, épouse Coulibaly, sans oublier de traduire « toute la gratitude » du maire de la ville, Amadou Gon Coulibaly, à tous ceux qui ont facilité le partenariat.

Bien avant, l’adjoint au maire avait estimé que « le chapelet de projets et d’actions » entrevus lors des séances de travail préliminaires à l’atelier permettaient d’affirmer avec anticipation que le bilan de la collaboration qui commençait avec le comté canadien, sera « largement positif ».

(AIP)

kaem/fmo

Source: AIP